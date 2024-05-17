وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بي إن سبورت

كتب - مصراوي:

توفي صباح اليوم الجمعة، أحمد نوير مراسل قناة بي إن سبورت.

وكتبته زوجته عبر صفحته على "فيسبوك"، صباح الجمعة:"توفي إلى رحمة الله زوجي الغالي أحمد نوير، والصلاة عليه بمسجد الصديق بشيراتون عقب صلاة الجمعة".

فيما تقدم الإعلامي أحمد شوبير بالعزاء في وفاة أحمد نوير مراسل بي إن سبورت قائلا:"خالص العزاء في وفاة الزميل أحمد نوير مراسل قنوات بي إن سبورت .. إنا لله وإنا إليه راجعون".