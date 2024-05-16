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"نقل النواب": انخفاضات كبيرة في أسعار السيارات تصل لمليون جنيه

02:39 م الخميس 16 مايو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الهيئات العامة للموانئ المصرية من أهم أعمدة الاقتصاد بالدولة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من الهيئات التي تدر دخلًا كبيرًا بالعملات الأجنبية والعملة المصرية.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، للعام المالي 2024/2025، أنه رغم تعرض الدولة لضغوط كثيرة مؤخرًا إلا أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتزعزع ولم يتغير وأنه لا مساس بالأراضي المصرية، فـ "أمن مصر خط أحمر".

وأكد رئيس اللجنة، أن الدولة المصرية استطاعت التغلب على أزمة الدولار وأصبح لديها سيولة دولارية أدت إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير وانخفاض سعر الدولار بعد أن وصل إلى أرقام كبيرة، قائلا: الناس اللي كانت بتخزن الذهب والدولار وبتشتري السيارات عشان الأوفر برايس "الحمد لله أسعار السيارات انخفضت انخفاض كبير وصل حوالي 200 ألف جنيه للسيارات الصغيرة، ومليون جنيه للسيارات الكبيرة".

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواقفه التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينين، وحرصه الدائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.

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