متحدث الوزراء: تحريك سعر رغيف الخبز سيكون بسيطا حتى لا يؤثر على المواطن

كتبت-داليا الظنيني :

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي.

وقال "الحمصاني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن هذا الأمر كان عبارة عن مقترح تم تقديمه من بعض الخبراء، وسيتم طرحه للمناقشة الفترة المقبلة في جلسات الحوار الوطني.

وأوضح أنه لا يمكن الحديث على أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هو توجه من الدولة إلا بعد حدوث توافق مجتمعي في جلسات المجتمع الوطني.

في السياق ذاته، أكد أن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز ولكن هناك حاجة لتحريك السعر، مؤكدًا أن تحريك السعر سيكون بسيطا، لا يؤثر على المواطن.

وأضاف أن الدولة تنتج 100 مليار رغيف سنويا، وتكلفة الرغيف جنيه وربع والمواطن يحصل عليه بخمس قروش، وتحريك السعر هدفه مساعدة الدولة في الاستمرارية في دعم الخبز.

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