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خطة النواب توافق على موازنة ديوان وزارة التربية والتعليم بقيمة 21 مليار جنيه

12:54 م الأربعاء 15 مايو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

وقال أحمد عبدالحميد، ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، قائلا: موازنة الديوان العام للوزارة إجمالي المقدرات 21.5 مليار جنيه بزيادة 17 مليار عن العام المالي السابق.

وأضاف: "متمثلة في المرتبات وأجور العاملين والمزايا التأمينية وخطة الحماية الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا".

مجلس النواب وزارة التربية والتعليم فخري الفقي
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