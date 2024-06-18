من 100 لـ 400 جنيه.. قائمة غرامات مخالفات مترو الأنفاق في عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

تطبق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المسؤولة عن تشغيل الخطين الأول والثاني للمترو، والشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، لائحة غرامات المخالفات الجديدة التي تم إصدارها مؤخرا خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي قائمة أسعار غرامات مترو الأنفاق التي يتم العمل بها حاليا والتي تطبق خلال فترة عيد الأضحى المبارك على جميع الخطوط.

مواعيد مترو الأنفاق في عيد الأضحى

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد التشغيل داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وقطارات LRT، خلال أيام العطلة الرسمية، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ 1259 رحلة يوميًا، بمعدل 452 رحلة بالخط الأول، و466 رحلة بالخط الثاني، و341 رحلة بالخط الثالث بالإضافة إلى إجمالي 136 رحلة يوميًا بالقطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك كالتالي:

أولًا: الخط الأول والثاني والثالث للمترو

- تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحًا طوال العام.

- مواعيد قيام آخر قطار للخط الأول: من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.

- مواعيد قيام آخر قطار للخط الثاني: من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً، ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحًا.

- مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث: من محطة عدلي منصور الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة، والساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج.

- مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث: من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً، ومن محطة روض الفرج الساعة 23:55 مساءً، ومن محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً وينتهي تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهي تبادل الركاب.

وتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

ثانياً: القطار الكهربائي الخفيف LRT

أوضح البيان انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميًا والذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق، وجدول التشغيل كالتالي:

1- محطة عدلي منصور

- أول رحلة الساعة 6 صباحا.

- آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً، إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً.

2- محطة الفنون والثقافة

- أول رحلة الساعة 6:05 صباحا.

- آخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:35 إلى محطة بدر.

3- محطة العبور الجديدة (المعرفة)

- أول رحلة الساعة 7:03 صباحا.

- آخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:30 مساءً إلى محطة بدر.

4- محطة بدر

- أول رحلة الساعة 6:05 صباحا إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة 6:11 إلى محطة عدلي منصور.

- آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة 10:54 مساءً إلى محطة عدلي منصور.

وأشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024.