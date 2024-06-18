محافظة القاهرة تتصدى لمخالفات بناء بمناطق عابدين والسلام والساحل

أ ش أ

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحيي عابدين والسلام ثان، بـ محافظة القاهرة، من إيقاف محاولة لـ البناء المخالف وإزالة المخالفة فى المهد، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقارات 7 شارع إسماعيل عطية، و5 شارع إسماعيل رأفت، و4 شارع المتنبي بحدائق القبة، وتم رفع الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف ومصادرة مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتصدى بحسم لأى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال القائم بها وإزالتها على الفور.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل بإيقاف أعمال مبانى وإزالة فورية في المهد لحوائط أعلى سطح العقار رقم 75 ب مساكن فيكتوريا والتحفظ علي المعدات، وإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار 4 شارع المهندس بالشيخ رمضان، وإزالة حوائط في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مشددًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .