مصلحة الضرائب: نستهدف تحصيل ١٦ مليار جنيه من المهن غير التجارية

كتب- نشأت علي:

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025 بشأن المهن غير التجارية تحصيل 16 مليار جنيه بزيادة قدرها 75% عن العام المالي الجاري.

وأكدت عبد العال، أن الأمر جاء نتيجة عدد من الخطوات الجادة لزيادة إيرادات الحصيلة الضريبة على المهن غير التجارية، قائلة: "مركزين عليها لنتفادى الفاقد الضريبى، وهناك رؤية وحوكمة للتعامل مع الملف بجدية، وهناك إلزام للتعامل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتزام كافة الأطراف المتعاملة على ضرورة تقديم الفاتورة الإلكترونية ومن ثم جميع الأطراف معنية بتقدم الفاتورة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.