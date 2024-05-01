إعلان

BBC

كيفية التغلب على إضاءة لمبة التلاعب بـ "العدادات مسبقة الدفع"

11:47 م الأربعاء 01 مايو 2024

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن من أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها، إذ تُضئ لمبة باللون الأصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع في حالة سرقة التيار الكهربائي.

ونوه الجهاز فى بيان له على اتخاذ عدة إجراءات عند إضاءة لمبة باللون الأصفر في عداد الكهرباء، وهي كما يلي:

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة «كوبري» على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

وفيما يتعلق بالخطوات المتبعة لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار أثناء إضاءة لمبة التلاعب، فهي على النحو التالي:

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة للعداد مسبق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لمبة التلاعب بعداد الكهرباء سرقة التيار الكهربائي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مظهر شاهين: ما فعله الدكتور حسام موافي لا يخالف الكتاب والسنة

إعلان

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي رئيسًا شرفيًا لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء
بيان عاجل من النيابة بشأن مقتل الطفلة "جانيت" بعد هتك عرضها في الشارع
تدشين مدينة السيسي في سيناء
استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر العبد
بالتخصصات المطلوبة والشروط.. بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين