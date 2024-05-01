بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف.. 5 صور تكشف التخصصات المطلوبة والشروط

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كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 التقديم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف الجديدة، وفق الإعلان الصادر عن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، لشغل عدد من الوظائف الهندسية.

وبحسب الإعلان الصادر عن هيئة الأنفاق، يبدأ تلقي أوراق التقديم في مقر مبنى الهيئة بميدان رمسيس خلال الفترة من 1/5/2024 وحتى 16/5/2024.

وفيما يلي ننشر تفاصيل وشروط التقديم والتخصصات المطلوبة وعدد الوظائف المتاحة.

أولا: الوظائف الفنية

وظائف قسم الاتصالات والإشارات

- مطلوب (30) في وظيفة فني إشارات، لتولي مهام الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها، والأعمال المتعلقة بالصيانة لأنظمة اتصالات وإشارات السكك الحديدية.

- مطلوب (23) في وظيفة فني اصتلات، لتولي مهام الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها، والأعمال المتعلقة بالصيانة لأنظمة اتصالات وإشارات السكك الحديدية

وظائف قسم الوحدات المتحركة

- مطلوب (1) في وظيفة فني كهرباء، لتولي مهام الصيانة الوقائية والكشف عن الأعطال وإصلاحها وجميع أعمال صيانة الوحدات المتحركة "القطارات".

وظائف قسم معدات الورشة

- مطلوب (5) في وظيفة فني صيانة ميكانيكية، لتولي مهام الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها والأعمال المتعلقة بالصيانة لمعدات الورشة.

- مطلوب (4) في وظيفة فني صيانة جرارات السكة الحديد، لتولي مهام الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها والأعمال المتعلقة بالصيانة لمعدات الورشة.

وظائف قسم الأنظمة الكهروميكانيكية

- مطلوب (3) في وظيفة فني صيانة موقع، لتولي مهام الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها للتكييفات ومضخات المياه وأنظمة الإضاءة.

وظائف قسم أنظمة التذاكر

- مطلوب (1) فني صيانة أنظمة التذاكر، يتولى مهام الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها لأنظمة ومعدات التذاكر.

- مطلوب (2) فني كهرباء أنظمة تذاكر، لتولي مهام الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها لأنظمة ومعدات التذاكر.

وظائف قسم المصاعد والسلالم المتحركة

- مطلوب (12) فني ميكانيكي، لتولي مهام الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها في مجال المصاعد والسلالم المتحركة.

وظائف قسم الطاقة والشبكة الكهربائية

- مطلوب (88) في وظيفة فني كهرباء وشبكات كهربائية جهد عالي، لتولي مهام الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها لمحطات توليد الطاقة ونظام الشبكة الهوائية.

ثانيًا: وظائف عامل صيانة

- مطلوب (48) في وظيفة عامل صيانة "مساعد فني"، لتولي مهام المعاونة في تنظيف الماكينات ومساعدة الفني المسؤول عن الصيانة.