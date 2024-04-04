"دفاع النواب" تُثمن تصدر الجيش المصري للمركز الأول عربياً وأفريقياً بين جيوش العالم

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مقالي المفكر الخبير الاستراتيجى الكبير اللواء الدكتور سمير فرج المنشورين بجريدة الأهرام عن تصدر الجيش المصري للمركز الأول عربياً وأفريقياً في تصنيف جيوش العالم وفق مؤشر جلوبال فاير باور بمثابة دليل قاطع على الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية الأمن القومى المصرى والعربى والحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

ووجه "طنطاوي"، في بيان التحية للواء الدكتور سمير فرج على تحليله الرائع والمتميز حول العناصر الأساسية، التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الجيوش وتحديد مراكزهم على مستوى العالم كله معلناً اتفاقه التام والمطلق لرؤية اللواء الدكتور سمير فرج حول عوامل التقييم التي أضيفت خلال السنوات الخمس الماضية وهو قدرة الدولة بجيشها على محاربة الإرهاب أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم بأسره، وتُكلف الجيوش الحديثة بالتصدي لها، فتضطر لمقاتلة عدو لا تراه، ولا تستطيع، في كثير من الأحيان من استخدام القوة النيرانية أو الدبابات والعربات المدرعة، مما يدفع الجيوش، في قتالها للميليشيات الإرهابية، للاعتماد على القوات الخاصة، أو "قوات النخبة" كما يُطلق عليها مشيداً بما تناوله اللواء الدكتور سمير فرج فى رؤيته المهمة والواضحة حول قدرة الدولة على التصنيع الحربي.

كما البرلماني، اتفاقة التام مع تأكيد اللواء الدكتور سمير فرج بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدا جهداً كبيراً، منذ أن كان وزيراً للدفاع، حيث وكل مهمة تطوير جميع المصانع الحربية للواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى عليه رحمة الله الذي لم يدخر جهداً في إنجاز المهمة بالتعاون مع روسيا البيضاء، لنبدأ عصر إنتاج الأسلحة المشتركة بالتعاون مع دول أخرى، مثل الفرقاطات الألمانية، التي يتم تصنيعها، حالياً، في الترسانة البحرية المصرية، والمدفع الكوري في أحد المصانع الحربية.

واعتبر "طنطاوي"، تأكيد اللواء الدكتور سمير فرج فى رؤيته على أن عقيدة الجيش المصري، بضرورة استمرار التفوق، لضمان تأمين حدود البلاد، وأمنها القومي، ومقدرات شعبها العظيم بمثابة دليل قاطع على أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولاتزال وستظل الدرع والسيف لمواجهة أي مخاطر تواجه الأمن القومي المصري.

وطالب من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة بطبع مقالي اللواء الدكتور سمير فرج لتوزيعهما على تلاميذ وطلاب المدارس والجامعات ومراكز الثقافة والشباب والرياضة والأندية الرياضية حتى يستفيد ابنائنا من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والشباب المتردد على مراكز الثقافة والشباب والرياضة من مثل هذه الملفات والقضايا المهمة.