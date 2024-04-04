أحمد كريمة: 25 يناير عمل غوغائي وليست ثورة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جماعة الإخوان الإرهابية خرجت من رحم السلفية وليس العكس وهذا سر تحالف السلفية مع الإخوان لأن حسن البنا عرف جماعة الإخوان بأنها جماعة سلفية.

أضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، 25 يناير عمل غوغائي وليست ثورة، موضحا أن ما حدث من الإخوان في رابعة والنهضة يطبق عليه حد الحرابة لقطع الطريق وإخافة الناس.

تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أرفض دخول الأحزاب الدينية مجلس النواب، متطرقًا إلى أصول جماعة الإخوان الإرهابية وعلاقتها بالسلفية، ومشيرًا إلى أن حسن البنا وصف الجماعة بأنها سلفية، مما يفسر تحالفهم.