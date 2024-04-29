انتصار السيسي وقرينة رئيس البوسنة والهرسك تتفقدان غرفة الهلال الأحمر

كتب- محمد أبو بكر:

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضيفة مصر ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في زيارتها إلى مصر.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور لها عبر "فيسبوك": تفقدنا معًا غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري؛ للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به.

وتابعت: أود أن أرحب مرة أخرى بميرالا بيشيروفيتش، وأتمنى لها قضاء وقت ممتع في مصر.