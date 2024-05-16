أودت بحياة فرج فودة.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه مناظرة بحيري ورشدي

كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب والروائي يوسف زيدان، سر رفضه المناظرة بين إسلام بحيري، والشيخ عبدالله رشدي.

قال زيدان، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، مساء الخميس: "فكرة المناظرة لا عملتها قبل كدا، ولا أحب حد يعملها، وأكيد شوفنا النتيجة.. حيث أن المناظرة هي من أودت بحياة فرج فودة"، مشيرًا إلى أن :"حوار الأديان شيء فارغ ولا يؤدي لنتائج".

وأضاف "زيدان"، أنه يراهن بقوة على نجاح فكرة تكوين، مشيرًا إلى انها قد تواجه بعض الصعوبات، ولكن هي تجديد الفكر في كافة المناحي، وليس بينها تجديد الفكر الديني نهائيًا.

وأوضح الكاتب والروائي يوسف زيدان، أنه يوجد نقاط خلافية بين أعضاء مؤسسة تكوين، ولكن المتفق عليه كبير، وهذا ما يجمعنا، والمؤسسة لم تقترب من التفسير أو علوم الدين.

وأضاف يوسف زيدان، لدي خلافات مع إبراهيم عيسى بسبب العلمانية، وهناك خلافات أيضًا مع إسلام البحيري وانزعجت بسبب هجومه على الإمام البخاري وأحمد ابن حنبل، وقلت ذلك في وقته، ولم يعجبني".