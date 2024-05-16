يوسف زيدان يعلق على زجاجة "البيرة" في مؤتمر تكوين: "حيلة مكشوفة"

كتب- حسن مرسي:

رد الكاتب والروائي يوسف زيدان، على واقعة ظهور زجاجة "بيرة"، خلال حفل الإعلان عن تدشين مركز تكوين.

خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON"، مساء الخميس، قال زيدان: "من سماجة الطرح العدائي أن يتحدث البعض عن وجود زجاجة بيرة خلال حفل إطلاق تكوين، ده مطعم، إيه مشكلتك؟.

وأضاف الكاتب والروائي يوسف زيدان، أن "التعصب الديني حيلة مكشوفة مُورست سلفًا ولم تنجح، ونتعامل مع ردود الفعل السلبية بالتجاهل"

وتابع أن مجلس امناء مؤسسة تكوين، يتكون من 6 أشخاص، بينهم 3 مصريين و 3 عرب، وكل شخص يقيم في موطنه، والهدف تحريك الراكد الثقافي في المنطقة العربية.

وأضاف يوسف زيدان، أن وزارات الثقافة جهلات سياسية، والسياسة في البلدان العربية أدت لخلافات مختلفة، على سبيل المثال ما يحدث في المغرب والجزائر، وبالتالي وزارتي الثقافة مقيدين بالموقف السياسي.

وتابع:" الاضطراب السياسي انعكس على أداء ذلك.. والثقافة تصلح ما أفسدته السياسة، وتعمل على العمل المشترك بين الناس.. وناس كتير تحمست للفكرة ومنهم رجال أعمال، وتم ترتيب ذلك في العلن، واجتماعتنا علنية، ومفيش حاجة سرية".

وذكر أن اجتماعات "تكوين" علنية ومفيش حاجة سرية وهدفنا تنمية الفكر والثقافة، والانطلاقة من مصر، والدولة تتابع ما يحدث، كما لا يوجد أي شيء مجهول.