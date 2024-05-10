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انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران مستشفى 57357 -(صور)

08:02 م الجمعة 10 مايو 2024
  • عرض 5 صورة
    انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران مستشفى 57357
  • عرض 5 صورة
    انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران مستشفى 57357
  • عرض 5 صورة
    انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران مستشفى 57357
  • عرض 5 صورة
    انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران مستشفى 57357
  • عرض 5 صورة
    انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران مستشفى 57357

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كتب- أحمد عبدالمنعم

قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشكر إلى حرم سلطان عمان، لزيارتها مستشفى 57357 ودعمها للأطفال المرضى.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "أتقدم‎ بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان، على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357 ودعمها لأطفالنا المرضى، شفاهم الله".

وتابعت: "كما أتقدم بالتحيه والتقدير لكل القائمين على إداره المستشفى، من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، هذا الصرح العظيم الذى يمثل الأمل والحياة لأطفالنا الذين يواجهون المرض الخبيث".

انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية حرم سلطان عمان مستشفى 57357 انتصار السيسي على فيسبوك
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