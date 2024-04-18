نشرة التوك شو| موعد إعلان أسعار الرغيف الحر وسبب ارتفاع سعر الدولار بالبنوك

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير التالي:

خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار في البنوك

كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع سعر الدولار في البنوك الذي وصل سعر48,82 لليوم الثالث على التوالي.

"الأرصاد" تكشف أسباب سقوط أمطار بكميات كبيرة في الإمارات

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الأسبق، والخبير فى التغيرات المناخية، إن غدًا الخميس الأمطار ستكون أقل من أمس، وبعد غدًا الجمعة سنشهد تحسن فى الأحوال الجوية.

كفاية توقعات مرئية".. خالد أبو بكر يعلق على التعديلات الوزارية المرتقبة

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على حقيقة وتوقعات التعديلات الوزارية، مشددًا على أهمية منح الوزراء الحاليين الطاقة الإيجابية لاستمرار عملهم. إعلان

الموضوع مطول معانا.. خالد أبو بكر يعلق على انقطاع الكهرباء

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن استيائه من عودة جداول تخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر والانقطاع لساعتين في كل منطقة.

إعلان الأسعار غدا.. رئيس غرفة الحبوب: 35% انخفاضا في ثمن الخبز السياحي - فيديو

كشف النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، تفاصيل اجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أمس، مع أصحاب المخابز بشأن أسعار الخبز السياحي والفينو

إعلان الأسعار غدا.. رئيس غرفة الحبوب: 35% انخفاضا في ثمن الخبز السياحي - فيديو

كشف النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، تفاصيل اجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أمس، مع أصحاب المخابز بشأن أسعار الخبز السياحي والفينو