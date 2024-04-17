"كفاية توقعات مرئية".. خالد أبو بكر يعلق على التعديلات الوزارية المرتقبة

كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على حقيقة وتوقعات التعديلات الوزارية، مشددًا على أهمية منح الوزراء الحاليين الطاقة الإيجابية لاستمرار عملهم.

وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، ،اليوم الأربعاء "أتحدى أي حد في مصر يكون عارف الرئيس عبد الفتاح السيسي هيعمل إيه.. تغيير ولا تعديل، ومين ولا مين؟.. هذا الرجل يقرأ من سطور لا يقرأها الجميع".

وتابع قائلًا: التوقعات المرئية في الاستعارات المكنية يجب أن تنخفض، لحين حدوث ما يحدث، واللي اشتغل في ظروف قاسية لازم نقوله شكرًا، بعيدًا عن إحداث البلبلة، وهنا أتحدث عن القضايا المختلفة وليس الأشخاص.

وشدد على ضرورة عدم استباق الأحداث، وأهمية الاختلاف بعيدًا عن النقد غير الموضوعي، مضيفًا:" بلاش أقولكم إن فيه وزراء لو مشيوا حياتهم هتتغير للأحسن".

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