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الموضوع مطول معانا.. خالد أبو بكر يعلق على انقطاع الكهرباء

10:11 م الأربعاء 17 أبريل 2024

الإعلامي خالد أبو بكر

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كتبت -داليا الظنيني :

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن استيائه من عودة جداول تخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر والانقطاع لساعتين في كل منطقة.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، اليوم الأربعاء:أنا هاجي كل يوم وأنتقد انقطاعات الكهرباء، وبقولكم انقطاعات الكهرباء مطولة حبتين وتعاملوا مع فلسفة انقطاع الكهرباء".

وتابع: لو تحاول الحكومة ترشيد الإنفاق لتوفير الملايين شهريًا فلابد من التفكير في شيء بديل أقل وطأة من الكهرباء.

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خالد أبو بكر انقطاع الكهرباء جداول تخفيف أحمال الكهرباء
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