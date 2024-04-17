خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار في البنوك

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع سعر الدولار في البنوك الذي وصل سعر48,82 لليوم الثالث على التوالي.

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي "شريف عامر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الأربعاء، إنه كلما كانت هناك إجازة طويلة يكون هناك طلب مرجئ على الدولار مما يؤدي إلى ارتفاع سعره، متوقعا انخفاض سعر الدولار ل ٤٧ جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع قائلا: أتوقع عدم انخفاض الأسعار بسبب أن التجار تتعامل بسعر الدولار القديم قبل تحريكه.

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