"الأرصاد" تكشف أسباب سقوط أمطار بكميات كبيرة في الإمارات

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الأسبق، والخبير فى التغيرات المناخية، إن غدًا الخميس الأمطار ستكون أقل من أمس، وبعد غدًا الجمعة سنشهد تحسن فى الأحوال الجوية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن الأمطار التى سقطت على الإمارات كانت بكميات غير عادية، وأغرقت الدولة كلها، نتيجة منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا وعلى الأرض؛ مما عمق كميات الأمطار الغزيرة.

وأوضح الخبير في التغيرات المناخية، أن هذه الأمطار تؤكد تأثير التغير المناخى على العالم، وهذا مشهد غير طبيعى يحدث فى الإمارات، وكميات هذا المنخفض غير عادية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الأسبق، إلى أن سلطنة عمان دائمًا فى فصل الربيع تتأثر ببحر العرب ويحدث لديه عواصف ثلجية وأمطار غزيرة فى كل عام، ولكن الغريب هذا العام أن كمية الأمطار أدت لحالة من الوفاة وهذا لم يحدث منذ زمن طويل، مما يؤكد أن المنخفض كان قوى وكميات الأمطار أسرع من التصريف؛ مما أدى لتراكمها فى الشوارع، محذرًا من التغيرات المناخية.

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