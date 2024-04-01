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BBC

تفاصيل فوز الرئيس السيسي بجائزة "بطل السلام" من برلمان البحر المتوسط

11:04 م الإثنين 01 أبريل 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة "بطل السلام" لعام 2024، من برلمان البحر المتوسط.

وأشاد "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، بحصول الرئيس السيسي على الجائزة، مؤكدًا أنها تمثل رسالة دولية تقديرًا للتطورات التي شهدتها مصر تحت قيادته.

وأوضح أن الرئيس السيسي نال الجائزة لجهوده البارزة في تحقيق السلام، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن.

واختتم موسى بالتأكيد على الأهمية العالمية للجائزة، مشيرًا إلى اعتراف 33 دولة بها، ووصف الإعلان بأنه مصدر فخر للشعب المصري وللرئيس السيسي.

يُذكر أن برلمان البحر المتوسط أكد على الدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، والسعي نحو حل الدولتين يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتُمنح الجائزة سنويًا للأفراد والمنظمات الأكثر إسهامًا في دعم التنمية والحوار بين الأديان في منطقة البحر المتوسط والخليج، ما يسهم في تحقيق السلام والازدهار.

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