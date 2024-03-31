نشرة منتصف الليل| تطورات مهمة في أزمة سد إثيوبيا.. والأرصاد تكشف طقس اليوم الأحد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

عمرو الفقي: خالد أبوبكر مستشارا قانونيا للشركة المتحدة

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة أن الشركة تعاقدت مع المحامي خالد أبوبكر ليكون مستشارا قانونيا للشركة المتحدة والشركات التابعة لها وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة من ذوي الخبرة.

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وزير الصحة يتفقد مشروع مجمع الرعايات المركزة في 3 مستشفيات بطاقة 90 سريرًا

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، سير العمل بمجمع الرعايات المركزة، والذي تم استحداثه وتجهيزه في عدد من المستشفيات، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، كنموذج مجمع لعدد كبير من أسرة الرعاية داخل مستشفى واحدة، يتم إحالة الحالات المرضية إليها من خلال غرفة الطوارىء بوزارة الصحة والسكان.

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إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري

تشهد محافظة الجيزة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية والقومية وتطوير كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

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"صندوق تأمين مياه الجيزة" يدعو الجمعية العمومية لحضور اجتماع مناقشة الميزانية

دعا مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عموم أعضاء الجمعية العمومية للصندوق "سائر المشتركين"، ممن مضى على عضويته بالصندوق ستة أشهر.

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125 مشروعًا باستثمار 2,56 مليار دولار.. بيان جديد لاقتصادية قناة السويس

عُقِدَ اليوم اجتماع الجلسة الرابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العام المالي 2023-2024، والثاني خلال عام .

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"مياه الجيزة": صرف مكافأة لجميع العاملين بمناسبة عيد الفطر 2024 – مستند

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023-2024، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2024.

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ارتفاع الممر الأوسط.. أستاذ جيولوجيا يكشف تطورات مهمة في أزمة سد إثيوبيا

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: لقد بدأ العمل فى تعلية الممر الأوسط بعد تجفيفه فى 18 ديسمبر الماضى حتى وصل إلى منسوب 630 متر فوق سطح البحر.

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بعد تكاثر السحب الركامية الممطرة على الجيزة والقاهرة.. هل يستقر طقس غدًا الأحد؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

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