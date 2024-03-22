باحث في مستشفى 57.. أحمد سعد يتحدث عن شقيقه العالم: الواحد اللي ضاع فينا - فيديو

كتب- محمد فتحي:

كشف الفنان أحمد سعد، خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو أديب" في "بودكاست Big Time"، عن شقيقه "سامح سعد"، الذي يعمل عالمًا وباحثًا في مستشفى 57357 حاليا.

وقال: "سامح أخويا عالم كبير، لكن هو الوحيد اللي ضاع فينا لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكتر".

وأضاف: "سامح خد أول 5 سنين في كلية علوم امتياز مع مرتبة الشرف طلع مؤتمر أخدته اليابان حضر فيها ماجستير ودكتوراة، كان الأول على اليابان، وأمريكا أخدته، عملوله معمل من أهم 10 معامل في العالم.

وتابع: "الدكتور أحمد زويل كلمة ينزل يشتغل معاه، وبعدها رجع قال أخدم مصر، دلوقتي معاه عربية 128.. وبيشتغل في 57357 باحث".

https://www.tiktok.com/@mbc1/video/7348952488852180229?is_from_webapp=1&sender_device=pc