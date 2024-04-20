عمرو أديب عن التعديل الوزاري المرتقب: ليه السرية دي.. فين مجلس النواب؟



كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما يتردد بشأن التعديل الوزاري المرتقب، قائلا: "أرجو أن يكون التعديل المرتقب في الجون.. ممكن نكون متوقعين الإعلان عنه الأسبوع الجاي أو اللي وراه".

وتساءل أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، لماذا هذه السرية على التعديل الوزاري، مضيفا: "ما تقولوا بنعمل مقابلات أو مش هيكون في تعديل وزاري.. دايما يكون في سر، أي دولة برة بتقول إحنا بنعمل تعديل وزاري".

وأضاف، أين مجلس النواب من كل هذه الأشياء؟، متابعا: "اتكلموا يا جماعة.. الـ 12 طيارة بتوع مصر للطيران هيتباعوا ليه، مجلس النواب هو اللي يسأل الأسئلة دي"، مشددا على أهمية التفسير والشرح للمواطنين، ومجلس النواب هو المنوط به الشرح للناس، وتوجيه الأسئلة للمسئولين.