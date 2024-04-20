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"أديب" مشيدًا بفوز الزمالك على الأهلي: "كفاية تحفيل"

12:29 ص السبت 20 أبريل 2024

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة ببطولة الدورى الممتاز.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "أتوجه بالتهنئة الذهبية لنادي الزمالك بعد فوزه المستحق على الأهلي، من حقنا نفرح بهذا الفوز الكبير، الماتش كان جبار".

وأضاف مقدم "الحكاية": "ظن البعض أنني سأمر على الموضوع مرور الكرام أو مش هتكلم في الموضوع؛ بقول لأ، وده لسه امبارح الزمالك هزم الأهلي مش بعيد يعني".

وتابع أديب: "هي المادة التالتة من الدستور بتقول إن الأهلي لازم يكسب على طول، في أهلاوية مستغربة من فرحتنا، طب فين الروح الرياضية؟".

وانتقد الإعلامي عمرو أديب، تقليل بعض الرموز الأهلاوية من فوز الزمالك على الأهلي في القمة، وبيحسسونا إننا مش من حقنا نفرح ومش من حقنا نفوز يعني، مختتمًا: "يكفي تحفيل وخلينا حلوين ونحب بعض".

الإعلامي عمرو أديب أديب يشيد بفوز الزمالك على الأهلي برنامج الحكاية
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