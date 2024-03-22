حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": أمطار على هذه المناطق وانخفاض بالحرارة

بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير.. السيسي يلتقي عددا من كبار قادة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 23 مارس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، الجمعة، إن حالة الطقس غدًا، تشهد أمطارًا خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من أقصى الغرب، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أن درجات الحرارة غدًا السبت، تشهد انخفاضًا طفيفًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت تأثر الأحوال الجوية، بشبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.