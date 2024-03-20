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BBC

نشرة التوك شو| على جمعة يوضح حكم الدعاء على النفس.. و"موسى" يكشف أسباب تأخر لائحة مخالفات البناء

03:01 ص الأربعاء 20 مارس 2024

الدكتور علي جمعة

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كتبت -داليا الظنيني :

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه.

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