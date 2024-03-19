علي جمعة: الدعاء على النفس نوع من قلة الأدب مع الله

كتبت -داليا الظنينى:

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على تساؤل لطفل حول حكم من يقوم بالدعاء على نفسه أو يطلب الموت من الله؟

وقال جمعة: "سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدعاء على النفس لأن في ذلك نوع من قلة الأدب مع الله".

وأضاف "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن لو كان هناك فتن شديدة أن يدعى الإنسان ربه بأدب ويقول: "اللهم أحيني ما دامت الحياة خير لي وأمتنى لو كان الموت راحة لي"، وهذا ما حدث مع الإمام البخاري عندما أمره أحد الأمراء أن يعطي درسا لابنه في البيت فرفض فدعا بهذا الدعاء.

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