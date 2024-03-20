أحمد موسى: تأخر لائحة التصالح في مخالفات البناء "قد يُحدث أزمة"

كتبت -داليا الظنينى :

قال الإعلامي أحمد موسى إن عدم انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قد يُحدث أزمة، مشيرا إلى أن وزارات (الإسكان، الزراعة، التنمية المحلية) شكلت لجنة لتوحيد الآراء حول اللائحة التنفيذية.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن التصالح في مخالفات البناء ينهي أزمات كثيرة للمواطنين وعلى رأسها الحبس والغرامات، موجها الشكر للمستشار حنفي جبالي والنواب على مناقشة موقف اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بجلسة البرلمان اليوم.

وأوضح أن القانون الجديد يساعد كل الأطراف واللائحة يتمكن المواطنين من توفيق أوضاعهم.

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