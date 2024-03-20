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BBC

هل التبرع بعضو من الجسم يعتبر صدقة؟.. سعاد صالح توضح

01:00 ص الأربعاء 20 مارس 2024

سعاد صالح

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كتبت -داليا الظنينى :
قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك أعضاء كثيرة بجسم الشخص المتوفي تظل صالحة لمدة معينة من الوقت لنقلها لجسم شخص آخر، ففي هذه الحالة يجوز نقل الأعضاء لأن هذا يُنقذ شخص على قيد الحياة.

وأضافت، خلال حوارها على قناة الشمس، أن "حقيقة الموت تكون بتوقف القلب وليس العقل"، موضحة أن الكثير يقول إن الشخص توفي بعد أن يتوقف المخ.

وأوضحت أن التبرع بالأعضاء لا تسمى صدقة، ولكن التبرع هنا يكون من أجل إنقاذ حياة شخص، وأن هناك أعضاء من الممكن أن تنتقل خلال الحياة مثل "جزء من الكبد، ونقل الكلى".

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التبرع بالأعضاء الصدقة سعاد صالح

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