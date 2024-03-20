هل التبرع بعضو من الجسم يعتبر صدقة؟.. سعاد صالح توضح

كتبت -داليا الظنينى :

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك أعضاء كثيرة بجسم الشخص المتوفي تظل صالحة لمدة معينة من الوقت لنقلها لجسم شخص آخر، ففي هذه الحالة يجوز نقل الأعضاء لأن هذا يُنقذ شخص على قيد الحياة.

وأضافت، خلال حوارها على قناة الشمس، أن "حقيقة الموت تكون بتوقف القلب وليس العقل"، موضحة أن الكثير يقول إن الشخص توفي بعد أن يتوقف المخ.

وأوضحت أن التبرع بالأعضاء لا تسمى صدقة، ولكن التبرع هنا يكون من أجل إنقاذ حياة شخص، وأن هناك أعضاء من الممكن أن تنتقل خلال الحياة مثل "جزء من الكبد، ونقل الكلى".

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