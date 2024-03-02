نشرة التوك شو| سر استمرار تخفيف الأحمال بعد رمضان.. ومفاجأة في قضية طالبة العريش

كتب- مصراوي:

تناولت برامج التوك شو، الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض أبرزها، كما يلي:



الحكومة ستعود لتخفيف الأحمال بعد رمضان لهذا السبب

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إعادة تخفيف الأحمال الكهربائية، بعد نهاية شهر رمضان.



"القطة اللي شربت من كوبايتها ماتت".. محامي طالبة العريش يكشف مفاجأة في قضيتها

أكد أحمد سلامة محامي أسرة طالبة العريش نيرة صلاح، أن النيابة العامة أخذت أقوال أسرة الفتاة الراحلة.

مصطفى بكري يكشف حقيقة بيع مصنع سكر لمستثمر إسرائيلي في قنا -(فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري حقيقة بيع مصنع سكر قنا لمستثمر إسرائيلي، مؤكدًا أن الأخبار التي تم تداولها على منصة التغريدات القصيرة "إكس"، بشأن بيع مصنع سكر مملوك لرجل أعمال إماراتي لمستثمر إسرائيلي بمحافظة قنا غير صحيح.



عمرو أديب يهاجم جامعة العريش: "مطلعتش بيان نعي عن نيرة ومافيش معلومات"

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة وفاة طالبة العريش نيرة صلاح، مؤكدًا أن القضية تتصاعد وليس هناك تفاصيل كافية لما حدث، والجامعة الموقرة التي تنتمي لها الطالبة لم تخرج ببيان نعي.

"الوزراء": الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة ستساعد في ضبط سعر الصرف

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، وصول ٥ مليارات دولار، جديدة من الوديعة الإماراتية، لتنفيذ مشروع رأس الحكمة.