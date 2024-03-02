الحكومة ستعود لتخفيف الأحمال بعد رمضان لهذا السبب

كتب- محمد شاكر:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إعادة تخفيف الأحمال الكهربائية، بعد نهاية شهر رمضان.

وذلك إثر سؤال من الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى الحمصاني، حول سبب تخفيف الأحمال الكهربائية، قال خلاله: "إحنا جالنا 10 مليار دولار ليه هنرجع تخفيف الأحمال بعد شهر رمضان تاني".

وقال الحمصاني: إن الدولة ستدير هذه الأموال بالطريقة المثلى وهناك عدد من الأولويات ومنها الكهرباء، ولكن سيتم إعادة تخفيف الأحمال مرة اخرى بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الحكومة حريصة أن تصل لمرحلة انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأكد الحمصاني أن هناك استهلاك متزايد على الكهرباء خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات القومية، فضلا على أن الوقود الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء يتم استيراده من الخارج.