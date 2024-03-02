"الوزراء": الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة ستساعد في ضبط سعر الصرف

كتب- محمد شاكر:

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، وصول ٥ مليارات دولار، جديدة من الوديعة الإماراتية، لتنفيذ مشروع رأس الحكمة.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر" مساء الجمعة: بهذه الدفعة يكون قد وصل مبلغ الدفعة الأولى الـ ١٠ مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة".

وأوضح: "ستظل هذه الأموال بالدولار لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم تدبير مبالغ بالجنيه المصري للشركة المنفذة، للإنفاق على المشروع".

وتابع: "أعلن رئيس الوزراء خلال الإعلان عن الصفقة أن الحصيلة الدولارية سوف تساعد الحكومة في ضبط سعر الصرف".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة أمس، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها اليوم الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.