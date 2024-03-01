مصطفى بكري يكشف حقيقة بيع مصنع سكر لمستثمر إسرائيلي في قنا -(فيديو)

كتب- محمد شاكر:

كشف الإعلامي مصطفى بكري حقيقة بيع مصنع سكر قنا لمستثمر إسرائيلي، مؤكدًا أن الأخبار التي تم تداولها على منصة التغريدات القصيرة "إكس"، بشأن بيع مصنع سكر مملوك لرجل أعمال إماراتي لمستثمر إسرائيلي بمحافظة قنا غير صحيح.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد أي مصانع سكر مملوكة لإماراتيين في قنا وأن مصانع السكر المتواجدة في المحافظة تحت إدارة الدولة وجميع الأخبار التي تم نشرها عبر منصة إكس غير صحيحة، وهدفها الرئيسي تشويه العلاقات بين مصر والإمارات.

وتابع بكري: مصنع السكر الوحيد المملوك لمستثمر إماراتي في محافظة المنيا، والجميع يدرك أن هذه الأخبار التي تم نشرها من خلال لجان إلكترونية ممنهجة هدفها ضرب وزعزعة استقرار الوطن.

وأكمل مصطفى بكري: «لن تنجح هذه الجماعات الإلكترونية في ضرب الثقة بين مصر وجيشها وقائدها، كم مرة حاولت لضرب الثقة وبث الفرقة داخل مصر، لن تحققوا ما تحلموا به، نحن نقف قلبا وقالبا مع جيشنا للحفاظ على الكيان الوطني».