عمرو أديب يهاجم جامعة العريش: "مطلعتش بيان نعي عن نيرة ومافيش معلومات"

كتب- محمد شاكر:

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة وفاة طالبة العريش نيرة صلاح، مؤكدًا أن القضية تتصاعد وليس هناك تفاصيل كافية لما حدث، والجامعة الموقرة التي تنتمي لها الطالبة لم تخرج ببيان نعي.

وقال "أديب" في تعليق ببرنامج "الحكاية" بقناة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "القصة كلها في التنمر والابتزاز إن صحت، وكلنا عايشين في الحكاية دي من أيام فاتت، وتقريبا مافيش تقرير طب شرعي لأنه لم يتم تشريحها، والداخلية عملت دورها، وننتظر الآن تقرير من الطب الشرعي، ولا أحد يعلم ماذا حدث".

وأضاف: "الجامعة لم تنزل بيان عن سبب وطريقة وفاة نيرة، الجامعة عندها حالة رعشة ورعب وخوف شديد وفي بنت ميتة وطلبة متحفظ عليها.

وهاجم "أديب" تعامل جامعة العريش مع واقعة الطالبة نيرة صلاح، قائلًا: "الجامعة ولا هي هنا، تصرف غير تربوي وغير رحيم وغير مسؤول، دي بنتك، بعت حد يمشي في جنازتها طيب! نحن في انتظار بيان من النيابة العامة بشأن الواقعة لفهم حقيقة ما حدث".