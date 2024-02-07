نشرة التوك شو| حماس ترد رسميا على مقترح الهدنة.. وبشرى سارة بشأن أسعار الدواجن

كتبت -داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

ضياء رشوان عن رد حماس على مقترح الهدنة: جاء إيجابياً

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن مصر تسلمت بالفعل من حماس ردها على المقترح الذي تمت صياغته في اجتماعات باريس التي ضمت رؤساء أجهزة المخابرات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس وزراء قطر، لافتا أن هذا المقترح مُركب يقضي في النهاية لوقف إطلاق النار وليس على مرحلة واحدة

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الأونروا" تكشف تفاصيل تحقيقات اللجنة الأممية في مزاعم إسرائيل

كشفت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة الأونروا، تفاصيل تعيين لجنة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم إسرائيل بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل.

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وزارة الزراعة: هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في مصر

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في مصر رغم الأزمات والمشكلات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وقال مستشار وزير الزراعة - في اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

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هناك اختلاف.. لميس الحديدي: "الجماهير قلقانة من عصبية حسام حسن"

علقت الاعلامية لميس الحديدي على تعيين حسام حسن مديرًا فنياً للمنتخب الوطني، قائلة إنه "بعد هزائم فيتوريا وفريقه المعاون والنتائج المزعجة في كأس الامم الافريقية، الآن العودة للمدير الفني الوطني باختيار حسام حسن، حيث لاقى النبأ ردود فعل كثيرة بين الجماهير"

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عضو "منتجي الدواجن": الأسعار ستنخفض بعد تراجع الدولار

كشف الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن توقعاته بشأن الأسعار الفترة المقبلة بعد تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي

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