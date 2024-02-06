عضو "منتجي الدواجن": الأسعار ستنخفض بعد تراجع الدولار

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن توقعاته بشأن الأسعار الفترة المقبلة بعد تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، بقناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: إننا نتوقع حدوث انفراجة في أسعار الدواجن؛ بسبب تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي.

وأضاف: أن أسعار الدواجن ستنخفض لتعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال أيام، مشيرًا إلى أن زيادة للمربين الطاقة الإنتاجية بدءًا من مطلع شعبان استعدادا لموسم شهر رمضان المقبل.

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