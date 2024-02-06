وزارة الزراعة: هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في مصر

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في مصر رغم الأزمات والمشكلات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وقال مستشار وزير الزراعة - في اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء- إن الدولة تسعى لحل أزمة الأعلاف وهناك مفاجآت وأمور كثيرة لحل أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف أن وزير الزراعة يعقد اجتماعات متواصلة مع البنك المركزي والجهات المعنية لتوفير مشتقات الأعلاف، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في طمأنة الناس وخاصة التجار واتحاد الدواجن وكل المعنيين بالثروة الداجنة.

ولفت إلى أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي تبنتها وزارة الزراعة منذ 3 سنوات تسير بخطى ثابتة، وهناك 274 منفذا وسيصل عددها إلى 300 منفذ في منتصف 2024 لتغطية كل الجمهورية، ويصل سعر اللحوم في هذه المنافذ إلى 280 جنيها.

وأكد مستشار وزير الزراعة أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في تلك المنافذ استعدادا لشهر رمضان المبارك.