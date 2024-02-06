هناك اختلاف.. لميس الحديدي: "الجماهير قلقانة من عصبية حسام حسن"

كتبت -داليا الظنينى:

علقت الاعلامية لميس الحديدي على تعيين حسام حسن مديرًا فنياً للمنتخب الوطني، قائلة إنه "بعد هزائم فيتوريا وفريقه المعاون والنتائج المزعجة في كأس الامم الافريقية، الآن العودة للمدير الفني الوطني باختيار حسام حسن، حيث لاقى النبأ ردود فعل كثيرة بين الجماهير".

وأضافت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على فضائية ON، اليوم الثلاثاء، أن البعض يشعر بالقلق من عصبية وتوتر حسام حسن، ولكن علينا إعطاء الفرصة للمدير الفني الوطني، وأعتقد أن منصب المدير الفني للمنتخب المصري يختلف عن مدير فني لأحد الأندية.

وتساءلت لميس الحديدي: "هل القصة هي اسم المدير الفني أم غياب مشروع حقيقي لكرة القدم في مصر؟".

جدير بالذكر أن قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

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