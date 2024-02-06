"الأونروا" تكشف تفاصيل تحقيقات اللجنة الأممية في مزاعم إسرائيل

كتبت -داليا الظنينى:

كشفت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة الأونروا، تفاصيل تعيين لجنة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم إسرائيل بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقالت حمدان إن القرار جاء بعد التشاور مع المفوض العام للأونروا، ومن مهام هذه اللجنة دراسة وتحقيق آليات عمل منظمة أونروا، والكشف عما إذا كانت المنظمة تعمل ما بوسعها، وتؤدي دورها في المحافظة على مبادئ الحيادية، أم لا.

وأضافت خلال مداخلة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي: أن اللجنة تتكون من وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، بالتعاون مع 3 معاهد بحوث حقوقية من السويد والدانمارك والنرويج، وهذه اللجنة بعد دراستها هذه الآليات، وما تقوم به الأونروا بالفعل فيما يتعلق بقضية الحيادية ستضع توصياتها.

وأشارت إلى أن هذه التوصيات ربما تنشر في نهاية أبريل من الشهر الجاري.

وأكدت أن عمل اللجنة يتوازى مع لجنة التحقيق، التي تدرس هذه الادعاءات من قبل لجنة الرقابة التابعة للأمم المتحدة، وهو تحقيق داخلي سيكون بالتوازي مع اللجنة المستقلة.

وأوضحت "حمدان" أنه على إثر هذه الادعاءات والاتهامات التي وجهت لعدد من موظفي غوث وتشغيل اللاجئين جمدت عدد من الدول المانحة، حوالي 16 دولة حتى الآن، من بينها أكبر الدول المانحة دعمها المقدم للأونروا.

اقرا أيضا :

مصدر مصري: القاهرة تسلمت ردًا من حماس على مقترح التهدئة في غزة



