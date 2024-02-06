تحذير من الشبورة.. "الأرصاد" تكشف طقس تفاصيل طقس الـ ـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة،

وتوقعت الأرصاد، أن يسود خلال الـ6 أيام القادمة، عددًا من الظواهر الجوية المُختلفة، منها الشبورة المائية ونشاط الرياح.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

من الأربعاء 7 فبراير وحتى السبت 10 فبراير 2024

قالت الأرصاد، إنه يسود حالة الطقس خلال بدءًا من الأربعاء 7 فبراير وحتى السبت 10 فبراير 2024، شبورة مائية قد تكون كثيفة، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

الأحد 11 فبراير 2024

وأضافت الهيئة، أنه يسود حالة الطقس الأحد 11 فبراير، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

وأوضحت، تأثر الطقس بشبورة مائية قد تكون كثيفة، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

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