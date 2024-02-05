"شعبة الأدوية": بعض الأصناف تشهد ندرة.. وتحريك سعر الدواء في هذا التوقيت

كتبت- داليا الظنينى:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل اجتماع الحكومة، اليوم بشأن دراسة موقف الدواء في مصر وتوفير مستلزمات التصنيع.

وأشار الدكتور علي عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، إلى أن بعض الأصناف تشهد ندرة ونقص في الأسواق، لافتا إلى أن الدولة تتابع موقف الأدوية وتعمل على إيجاد البدائل للأصناف التي تشهد ندرة.

ولفت إلى أن البنك المركزي سيدبر العملة الصعبة؛ للإفراج عن المواد الخام من الجمارك، منوهًا أن صناعة الدواء من أولويات الدولة التي تعمل على توفير العملة الصعبة لها.

وبشأن ارتفاع سعر الدواء، علق رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قائلا: "ندرس التكاليف المستجدة للأدوية وعلى هذا الأساس نحدد موقف سعر الدواء" مشيرًا إلى أن سعر الدواء يتحرك نتيجة بعض العوامل منها تأثير الحرب في البحر الأحمر بالإضافة إلى قيام التأمينات برفع الشريحة التأمينية على العاملين، بالإضافة إلى رفع مرتبات العاملين بقطاع الدواء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.

واختتم: "قرار تحريك أسعار الأدوية يحتاج من 4 لـ 6 شهور".

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