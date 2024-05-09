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تخريج الدفعة 103.. قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي

03:57 م الخميس 09 مايو 2024
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    قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي
  • عرض 3 صورة
    قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي
  • عرض 3 صورة
    قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي

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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية، الفريق تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، خلال زيارته الرسمية للمملكة لحضور حفل افتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد والاحتفال بتخريج الدفعة (103) من طلبة الكلية.

وعقد قائدا القوات الجوية للبلدين الشقيقين جلسة مباحثات ثنائية تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين القوات الجوية لكلا البلدين.

وأشاد الجانبان بالتعاون المثمر في دعم وزيادة القدرات الفنية والكفاءة القتالية ونقل الخبرات في المجالات مما يعزز القدرة على مجابهة التحديات المشتركة في ظل المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

كما قدم قائد القوات الجوية المصرية، التهنئة لنظيره السعودي على افتتاح الكلية وما تضمه من منشآت حديثة وإمكانيات متقدمة وتخريج الدفعة الجديدة، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الجانبين.

الفريق محمود فؤاد عبد الجواد القوات الجوية السعودية كلية الملك فيصل الجوية
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