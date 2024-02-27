إعلان

BBC

"الحوار الاقتصادي" يناقش هيكل وعجز الموازنة بحضور ممثلي الوزراء والخبراء

04:18 م الثلاثاء 27 فبراير 2024

الأكاديمية الوطنية للتدريب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان"هيكل وعجز الموازنة" ، وذلك ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة ، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.

وأكد المشاركون ، الذين يمثلون الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي ، على ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب عجز الموازنة الحوار الاقتصادي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* أكبر قفزة لها.. سندات مصر الدولارية تسجل ارتفاعا قياسيا بفضل رأس الحكمة
* مرتفع جوي يضرب مصر.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة وتحذر المواطنين