إعلان

BBC

فلترة إلكترونية.. مصير المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

02:43 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

الأكاديمية الوطنية للتدريب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، انتهاء التسجيل في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في دفعته الخامسة قبل ساعات من الآن.

وكشفت الأكاديمية، في بيان الثلاثاء، الخطوات القادمة بعد انتهاء عملية التسجيل رسميًا، والتي تأتي على النحو التالي:

1- الفلترة الإلكترونية.
2- الاختبارات واستلام الأوراق.
3- المقابلات الشخصية.

وأغلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، باب التسجيل للالتحاق بالدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، في تمام الساعة 11:59 مساء أمس الاثنين 15 أبريل 2024.

ويستهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، انضمام الشباب المصري القادر على خلق الحلول الإبداعية للتحديات المختلفة واجتيازها لتحقيق أحلامه.

الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي تأهيل الشباب للقيادة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نائب بالشيوخ يكشف أسباب التراجع في القطن المصري

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* ضغوط الفائدة.. المركزي يرفض بيع أذون الخزانة المستهدفة لأول مرة منذ التعويم
* موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة