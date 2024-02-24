نشرة التوك شو| أصداء مشروع تطوير رأس الحكمة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

نسيوني في التصوير.. عمرو أديب يكشف كواليس حواره مع ميسي

كشف الإعلامي عمرو أديب، كواليس حلقة برنامجه المنتظرة مع اللاعب العالمي ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن لقاء ميسي استلزم استعدادات كبيرة ومفاوضات شاقة خاصة مع اللاعب، مضيفًا: "مكنتش خايف من اللقاء بقدر خوفي من قيام ميسي بالاعتذار عنه في اللحظة الأخيرة، خاصةً بعد حادثة انسحابه من مباراة في هونغ كونج دون توضيح الأسباب".

أضاف مقدم "الحكاية": "الأسئلة التي أجاب عليها ميسي خلال البرنامج كانت محددة مسبقًا من قبل مدير أعماله ولم يُسمح له بالخروج عنها، ده الأسلوب المتبع في أغلب حوارات النجوم".

عقب الانتهاء من تسجيل الحوار فوجئت بمغادرة فريق العمل بالكامل من لوكيشن التصوير، موضحًا: "الكل راح يتصور مع ميسي ونسيوني، وقبل مغادرة اللاعب بلحظات سأل ميسي مساعديه عن مذيع الحوار في إشارة للبحث عن أديب لالتقاط صورة معه، معقبًا: "الكل نسيوني وميسي افتكرني".

هل لقاحات كورونا تسبب أضرار صحية للقلب؟.. استشاري يفجر مفاجأة

قال الدكتور ماجد عبد النصير، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، إن هناك أبحاثًا أشارت إلى وجود أضرار صحية سلبية قد تصيب مرضى الجهاز العصبي والقلب جراء تلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا على وجود حالات تعاني من اضطرابات قلبية وتلف عصبي نتيجة للتطعيم.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية "stc"، مساء الجمعة، أشار عبد النصير إلى أن بعض لقاحات كورونا قد أدت إلى مشكلات عصبية جدية، مع ظهور مضاعفات خطيرة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والمخ، وذلك بعد مرور عامين على بدء التطعيمات.

أكد رئيس قسم المخ والأعصاب على أن دراسات جديدة كشفت عن تأثيرات طويلة الأمد للقاحات، بما في ذلك مشكلات خطيرة تؤثر على الحبل الشوكي والأعصاب الطرفية.

وأضاف أن المضاعفات تتفاوت حسب استجابة الجهاز المناعي للفرد لكل من الفيروس واللقاح، مشيرًا إلى أن اللقاح يحتوي على جزء من البروتين الخاص بالفيروس.

طريقة وحيدة للإقلاع عن التدخين يكشفها حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أخذ العينة من الجسم أدق وسائل التشخيص لآلام الصدر وخاصة مع المدخنين.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أخطر ما يتعرض له المدخن هي الأورام، معلقا: التشخيص يظهر على هيئة نقاط تري تحت المجهر.

وصرح الدكتور حسام موافي، أن بعض حالات الأورام المكتشفة مبكرا يتم شفاؤها بنسبة كبيرة، مستشهدا بأحد المدخنين الذي تعرض لسرطان القولون بسبب استمرار التدخين لسنوات عديدة.

وقال حسام موافي إن الإرادة هي الوسيلة الوحدية فقط للإقلاع عن التدخين، محذرا: التدخين لا يسبب الإصابة بسرطان الرئة فقط، بل سرطانات القولون والمثانة، والدم والمعدة أكثر في المدخنين.

وصولًا للسعر العادل.. بكري يتوقع استمرار نزيف الدولار تدريجيًا لهذا الرقم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة أصبح لديها سيولة كبيرة من الدولارات في البنك المركزي بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، تمكنها من القضاء على السوق السوداء والسيطرة على سعر الصرف

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "سعر الدولار سينخفض تدريجيًا، ولو نصف جنيه في اليوم، حتى يصل لـ24 جنيهًا، وهذا السعر العادل للدولار".

لفت إلى أنه يتوجب منع المستوردين من جمع الدولارات من السوق، ويجب توقف البنوك عن استلام عملة صعبة من المستوردين، وحينها العاملين بالخارج سيضطروا الذهاب للبنك لتبديل العملة، لأنه لا يوجد بيع في السوق الموازية.

تابع مقدم "حقائق وأسرار": "الشائعات لن تتوقف، لا يريدون البلد يخرج من الأزمة، ومتصورين إن الشعب سيهدم بلده، لكن الشعب المصري واع وفاهم، والدولار في السوق السوداء نزل من 70 جنيهًا، لـ53 جنيه، وبعد ساعات سينخفض إلى 40 جنيهًا".

وكيل الإسكان يوضح أهمية الصفقة الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة

شدد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية الصفقة الاستثمارية التي تمت بين مصر وتحالف إماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة، معتبرًا إياها ثمرة لمساعي الدولة المصرية المكثفة ودليلًا على الإيمان العميق بقوة الاقتصاد المصري ومستقبله.

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أشار شكري إلى الفرص الاستثمارية المواتية التي تزخر بها مصر، واصفًا البلاد بأنها مركز الجذب للاستثمارات الأجنبية.

أوضح وكيل لجنة الإسكان أن هذه الاستثمارات الضخمة لا تتم إلا بعد عمليات تقييم مستفيضة تؤكد على العائد الاقتصادي والمالي المرتقب.

وألمح إلى النجاحات السابقة التي حققتها شركات إماراتية في الساحل الشمالي لمصر، معتبرًا ذلك مثالًا يُحتذى به رغم الفروق في الحجم.

وأكد شكري على أن مصر بصدد طي صفحة من الأزمات والتوجه نحو فترة جديدة من الازدهار، مبينًا أن هذا المشروع يمثل بداية لمشروعات كبرى بصفقات استثمارية ضخمة ستعود بالنفع الكبير على البلاد من حيث الإيرادات المالية وإتاحة فرص العمل.

المفتي: صناعة الفتوى لا تقف مكتوفة الأيدى أمام التطور العلمي والطبي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الفتوى صناعة تمر بمراحل عديدة، ومن أهمها مرحلة التجويد العقلي والملكة العلمية عند الفقيه أو المجتهد أو المفتي، موضحا أن المفتى لابد أن يكون عنده ملكة علمية فى فهم النص الشرعي وإدارك لفظه ومعناه وسياقاته وأبعاده وأوقاته ومراميه

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "سيدنا معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، وقال له: "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟"، قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله؟"، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ الله؟" قال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي.

وأوضح: "هناك بعض المسائل الفقهية لها حكم واضح فى الشرع والقران الكريم، لكن هناك بعض المسائل يجدها في السنة، وهناك مسائل اخري تحتاج الى ملكة علمية واجتهاد لدى المفتي، من القياس والاستنباط والمصالح والمفسدة، ومن هنا تاتى المسائل الطبية فى الفقه نتيجة التطورات العلمية".

حسام موافي يفجر مفاجأة حول الصداع النصفي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب مرض الصداع النصفي "المِجرين".

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصداع النصفي "المِجرين" هو مرض له 12 نظرية تفسيرية، وشرايين المخ تتعرض لأعراض غلق الشريان لثواني معدودة وفتحه، توسع الشريان، منوها أن توسع الشريان هو الصداع في الرأس.

وصرح الدكتور حسام موافي، أن الصداع النصفي مرض ليس بالخطير، ويصيب السيدات أكثر من الرجال، ويصيب الأذكياء أكثر من الأغبياء، معلقا: يأتي قبل الدورة الشهرية للسيدات.

وقال أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن علاج المِجرين بدواء يغلق الشريان، لكن هناك أدوية متطورة حديثا تساعد على تخفيف الألم بسرعة.

"موازنة النواب": صفقة "رأس الحكمة" بداية الانفراجة الحقيقة للأزمة الاقتصادية

أكد النائب مصطفى سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إتمام صفقة رأس الحكمة بداية الانفراجة الحقيقة للأزمة الاقتصادية في مصر.

أضاف مصطفى سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية صدى البلد، أن مصر ستحصل على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، ضمن الاتفاق على مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى 20 مليار دولار كدفعة ثانية ستحصل مصر عليها بعد شهرين من الحصول على الدفعة الأولى.

وتابع: هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهذه الصفقة بداية لصفقات استثمارية أخرى.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشروع ليس بيع أصول وإنما شراكة، كما أن مشروع رأس الحكمة سيوفر آلاف فرص العمل.

غرفة صناعة العقار: رأس الحكمة صفقة استثمارية تاريخية تحول مصر إلى مركز الجذب الإقليمي

صرح أمجد حسنين، العضو في غرفة صناعة العقار، بأن مشروع رأس الحكمة يضع مصر على خارطة الاستثمار الإقليمية كوجهة رئيسية، مع إبرام صفقة استثمارية ضخمة تُعد الأكبر في تاريخ البلاد،

في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أوضح حسنين، أنه سيتم ضخ 24 مليار دولار كاستثمار مباشر خلال الشهرين المقبلين، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار إلى العملة المحلية مما سيسهم في تقليص الدين الخارجي للبلاد بنفس القيمة.

وأشار عضو غرفة صناعة العقار، إلى أن الرقم الضخم المقدر بـ 35 مليار دولار يعكس قدرة مصر على جذب المستثمرين الأجانب ويؤكد على مكانتها كمحور استثماري أساسي في المنطقة.

ولفت إلى أن جانباً آخر من الصفقة يتعلق بالتطوير العقاري، خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي كانت في السابق تعتبر كنزاً غير مُستغل بشكل كامل.

وأضاف عضو غرفة صناعة العقار، أن الساحل الشمالي، الذي كان يُستغل فقط لمدة شهرين سنوياً ويبقى مهجوراً لبقية العام، سيشهد تنمية وتطويراً عبر إدخال أنشطة جديدة بما في ذلك السكنية.