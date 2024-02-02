بكري: توجيهات رئاسية عاجلة بزيادة المرتبات وإجراءات حماية اجتماعية

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الرواتب وحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، ودخول بعض السلع بدون جمارك، وتنفيذ تلك التوجيهات قريبا.

وطالب بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، بمحاكمات عاجلة للمحتكرين حتى لو محاكمات عسكرية؛ لأن ذلك أمن قومي، والدولار اليوم انخفض لـ65 جنيها، متابعًا: ارتفاع الأسعار يسبب أزمة كبيرة للمواطنين، لافتا إلى أن عدم الرقابة على التجار مسئولية كبيرة.

وقال مقدم "حقائق وأسرار": "لا نتصور أن يتحدث المواطن المصري عن هياكل الفراخ ورغيف العيش، ولازم الرقابة والتموين وحماية المستهلك تنزل الأسواق، وعلى الحكومة أن تنتبه".

وعلق الإعلامي مصطفى بكري: "نثق في أن الرئيس السيسي وجه بزيادات الرواتب وحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ودخول بعض السلع بدون جمارك، وتنفيذ تلك التوجيهات قريبا، وقرار الحكومة بدخول 7 سلع دون جمارك جاء متأخرا".

وتابع الإعلامي مصطفى بكري قائلا: "المصريين محتاجين اللي يتكلم معاهم، هاتوا ناس تتكلم كلام موضوعي وتفهم الناس اللي بيحصل، فيه أزمة وغلاء أسعار في العالم، ودا يحتاج التواصل مع المواطن".

واستكمل مصطفى بكري: أسعار السلع الآن 3 و4 أضعاف سعرها، وأزمة الدولار متعملش كدا، لازم محاكمات عاجلة حتى لو محاكمات عسكرية؛ لأن ذلك أمن قومي، والدولار اليوم انخفض لـ65 جنيها.