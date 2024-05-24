من هو علي حسين مهدي الذي ينتوي العودة لمصر ومغادرة أمريكا؟

6 منح سنوية.. بيان عاجل من "العمل" بشأن العمالة غير المنتظمة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، إن على حسين مهدي، الذي غادر من مصر إلى تركيا ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهاجم مصر؛ يعتزم الرجوع إلى مصر.

وأوضح "بكري"، أن على حسين مهدي المقيم في الولايات المتحدة نشر بيان، يقول فيه أنه قرر تسليم نفسه للسلطات المصرية خلال 48 ساعة من الآن، مضيفا أنه سيصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين المقبل بمطار القاهرة.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن على حسين مهدي، والتي جاءت كالتالي:-

ولد علي حسين مهدي في مدينة القاهرة عام 1995 وحاصل على بكالريوس الإعلام من جامعة القاهرة وعمل في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية.

واشتهر مهدي بمواقفة ضد مصر وتم القبض عليه لمدة 10 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة عام 2017 وبعد خروجه من السجن غادر مصر وعاش في تركيا ثم غادر إلى أمريكا.

عاقبته محكمة جنايات القاهرة و8 آخرين بالسجن المؤبد و13 بالسجن المشدد 15 عامًا وحدث بالسجن 5 سنوات -جميعهم من تجار المخدرات" لقيامهم باحداث اصابات بأنفسهم اثناء وجودهم داخل حجز قسم السلام وتصويرهم فيديوهات والادعاء بقيام ضباط القسم باحداث اصابتهم والتعدي عليهم بالضرب، وتعذيبهم داخل الحجز.

وتمكنوا من إدخال هاتفي محمول عبر أحد المتهمين المراقبين المتهم الثامن -الهارب من المراقبة- وصوروا أنفسهم وارسالها لشقيقة المتهم الثالث والرابع التي بدورها قامت بارسالها للمتهم سامح نادي لخبرته في مجال الإنترنت فأرسلها للهارب علي حسين مهدي بهدف الحصول منه على الأموال.

وقام المتهم الأول علي حسنين مهدي بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإذاعة خبرًا كاذبًا حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن أذاع مقطعًا مرئيا عبر قناته على اليوتيوب عن استعمال ضباط قسم السلام أول القسوة والإيذاء النفسي مع المتهمين المودعين بحجز القسم بهدف إضعاف هيبة الدولة.

وكان علي مهدي دائم الهجوم على مصر من الخارج وذهب في البداية إلى تركيا حيث كان على توافق مع الجماعة الإرهابية، ثم هرب وانتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يقرر العودة مرة آخرى إلى مصر.