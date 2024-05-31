مصطفى بكري: على الصحفيين والإعلاميين الدفاع عن ثوابت الدولة

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإعلاميين أحد أعمدة هذا الوطن، خاصة حينما يتعرض الوطن لحملات الدولة من الشائعات ومحاولات التحريض وإثارة الفتن.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن ما يسمى بالجيل الرابع من الحروب، هدفه نشر الفوضى وما لا ينتمي إلينا من ثقافات غريبة لا تمت لنا بصلة، معلقا: الإعلام له دور مهم جدا في نشر الوعي بين الناس.

وتابع مصطفى بكري قائلا: «الصحافة والإعلام أمان كل دولة في الحفاظ على الاستقرار، ولا أحد ينكر أن لدينا وطن نبنيه وندافع عن كيانه وحدوده، وننقل دائما كل ما يحدث في الدولة في الإطار الوطني؛ حرصا منا على بلدنا».

واستكمل مصطفى بكري: علينا صحفيين وإعلاميين الاهتمام بمشكلات المواطنين والدفاع عن ثوابت الدولة والدفع بكل إنسان مخلص إلى الأمام.



