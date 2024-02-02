جولة سياحية لووزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد بميدان المسلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، ضمن جهود الوزارة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وتزامنًا مع انطلاق فعاليات مسابقة بور سعيد الدولية في دورتها السابعة.

وأدى وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ بمدينة بورسعيد، وألقى خطبة الجمعة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، بعنوان: من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة، بحضور ضيوف مسابقة بور سعيد الدولية ومنسقي ومحكمي ومتسابقي مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال.

وعقب أداء صلاة الجمعة استمع وزير الأوقاف ومحافظ بور سعيد إلى فقرات من الإنشاد الديني للمنشد أحمد عبده، والمنشدة أسماء حسام الدين، والمنشد أحمد زكريا، كما قاموا بجولة سياحية بساحة الشهداء بميدان المسلة وزيارة ساحة مصر بمحافظة بور سعيد والتي تعد معلمًا مهمًا من معالم محافظة بور سعيد الباسلة.